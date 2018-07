Con “Di Baci Saziami” e “Settantacidatanto” Liber Theatrum va in scena a Bordighera e a Perinaldo

Bordighera. Dopo l’avvio di “HanburycheSPETTACOLO!”18, sabato sera, l’attività teatrale di “LIBER theatrum” prosegue questa settimana con ben due nuovissime produzioni. La prima è in programma mercoledì 11 luglio alle 21.30 a Bordighera, sul palco dei giardini della Chiesa Anglicana, inserito nel calendario degli eventi estivi della Città di Bordighera e la seconda – nel fine settimana tra venerdì 13 e domenica 15 luglio – nei carruggi del borgo di Perinaldo.

Quasi a sancire una logica prosecuzione con “Principe azzurro cercasi” – il divertentissimo lavoro proposto la scorsa estate – l’altrettanto ammiccante e spiritoso “Di Baci Saziami” è il titolo scelto dal regista Diego Marangon per questo nuovo lavoro che andrà in scena Mercoledì sera. Un viaggio semiserio, romantico, anche divertente sul “bacio” e sul suo significato, forse l’unico linguaggio universale conosciuto. Un percorso a più voci per scoprire quanto può essere importante uno dei gesti tra i più naturali e misteriosi del comportamento umano. Perché in realtà i baci non ci saziano, non ci bastano mai e ne vogliamo sempre di più!

Da Pablo Neruda a Erich Fried, da Jacques Prevert ad Alda Merini, soprattutto il surreale e paradossale Guido Catalano, passando per Catullo, il Lancillotto di Chretien de Troyes, Dante Alighieri, naturalmente William Shakespeare e poi ancora Ugo Foscolo e il Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand. Il tutto mescolato con tanti pezzi scritti dagli stessi protagonisti sul palco, che si sono lasciati travolgere e coinvolgere pienamente dal tema dello spettacolo, mettendosi in gioco e riscoprendo anche momenti quasi dimenticati della propria vita amorosa e non solo.

Un tema certo intrigante affrontato in maniera leggera, ma non superficiale, dove momenti ironici e divertenti si alternano a lampi struggenti e ovviamente romantici. Dove i brani scelti riflettono al meglio anche la diversa maniera di affrontare l’amore e il significato del bacio da parte di uomo e donna.

In scena: Antonella Lercari, Francesca Nardotto, Ingrid Marchot, Laura Enas, Marilena Marcozzi, Maura Polito, Maurizio Latella, Mimma Palumbo. Tecnico audio e luci Stefano Hutter. Di Marta Siliato la bellissima immagine grafica dello spettacolo.

Nel fine settimana, invece, tra venerdì 13 e domenica 15 – sempre alle 21.30 – a Perinaldo terzo anno consecutivo di “teatro diffuso sotto le stelle”, il felice connubio che vede “LIBER theatrum” gemellarsi con “Gli Spiazzati” di Genova a sancire una bella e produttiva collaborazione artistica tra Alessandro Bergallo (anche noto attore del Teatro della Tosse) e Diego Marangon. “Settantacidàtanto” il titolo proposto per un divertente, inusuale e sorprendente viaggio nei 70 anni della Costituzione italiana.

INFO: Giardini Botanici Hanbury 0184 229507 oppure al 338 6273449 – liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com