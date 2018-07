Claudio Ghiglione (Imperia Insieme): “Lavorare insieme, lavorare bene, lavorare tutti”

Imperia. “Lavorare insieme, lavorare bene, lavorare tutti”, così Claudio Ghiglione esponente di spicco di “Imperia Insieme” si presenta alla cittadinanza commentando il risultato eccezionale raggiunto da Claudio Scajola unitamente alla vendita delle quote della A10 in capo alla società Autofiori.

“Una manovra magistrale – continua Claudio Ghiglione – portata avanti con intelligenza e sottile maestria. Un’operazione da manuale che ha evitato il dissesto finanziario salvando di fatto il Comune di Imperia da un disastroso default.

Claudio Scajola ha lavorato bene, e trovato l’accordo per cedere 713138 azioni dell’Autofiori alla Sias, la società finanziaria del gruppo Gavio che gestisce tra le altre cose le reti autostradali, mettendo in sicurezza le traballanti casse comunali, e spuntando un valore superiore al prezzo nominale, farà incassare alla tesoreria comunale circa 3 milioni e 800 mila euro. E’ stata una mossa essenziale per il Comune – aggiunge Claudio Ghiglione – basilare per la sopravvivenza di progetti importanti come il porto turistico, la riorganizzazione l’Amat ed il depuratore, ma è stata soprattutto una manovra fondamentale per scongiurare eventuali tagli disastrosi sui servizi essenziali per le famiglie e l’innalzamento delle tasse per l’intera comunità.

Noi lo abbiamo sempre detto, Claudio Scajola, oltre ad essere uomo dal passato politico importante, ha dimostrato sin da subito, e in tutti gli incarichi ricoperti, prima come Sindaco di Imperia e a seguire, come parlamentare, e poi come pluri Ministro della Repubblica Italiana, di saper gestire persone, questioni e criticità con estrema lucidità, calma, praticità e competenza.

Il gruppo consigliare, il capigruppo e gli assessori di “Imperia Insieme” lavorano quotidianamente al fianco di Claudio Scajola per rimettere in piedi la nostra bella città. Nei nostri primi 30 giorni di buon governo abbiamo potuto dimostrare alle persone (con i fatti!), che se si vuole, anche partendo dalle piccole cose ci si può rialzare. Il primo segnale di rinascita è arrivato della Fontana di Piazza Dante, poiché l’acqua simboleggia la vita, la rigenerazione e la trasformazione. Credo che cittadini abbiano compreso, continua Claudio Ghiglione, che questa giunta, capitanata da un uomo straordinario come Claudio Scajola, stia onorando il mandato affidatogli degli elettori poco più di un mese fa, contraccambiando la loro fiducia con impegno costante e duro lavoro.

Chiediamo a tutti di collaborare fattivamente con noi – conclude Claudio Ghiglione – perché dal dialogo e dal confronto nascono sempre buone cose, e noi siamo qui per far ripartire questa città, provando a migliorare la qualità della vita di tutte le persone che ci abitano”.