Cipressa, il sindaco Guasco chiede a Riviearcqua di intervenre sulle fognature

Cipressa. “In piena stagione estiva, con il caldo e le numerose presenze di questo periodo, il nostro comune è subissato di segnalazioni per alcuni guasti alle fognature che imperversano da oltre venti giorni a Lingueglietta, Piani e Aregai, tre borghi molto apprezzati dai turisti”.

L’appello è del sindaco Filippo Guasco, che continua: “Purtroppo il nostro ente non può intervenire perché la competenza è di Rivieracqua ma ad oggi abbiamo solo ottenuto un sopralluogo e nessun intervento concreto per risolvere il problema, nonostante ancora oggi abbiamo sollecitato con email e pec un intervento dei manutentori”.

“Se anche questo fine settimana trascorrerà infruttuosamente, lunedì mattina avvierò le segnalazioni necessarie alle autorità competenti adottando gli atti indispensabili per garantire a tutti i Cipressini salubrità, pulizia e decoro. Come abbiamo purtroppo già dovuto fare in passato, stiamo predisponendo un’ordinanza apposita che consenta ad una ditta incaricata dal Comune, con rivalsa delle spese su Rivieracqua. Trovo che questa situazione sia davvero assurda: un ente che dovrebbe agevolare ed essere a servizio soprattutto dei piccoli comuni, invece ha la caratteristica di rendere più complesso e complicato il lavoro di noi amministratori e soprattutto il rapporto con i cittadini ed i servizi fondamentali delle nostre comunità”.

“Speravamo che, dopo gli annunci dei giorni scorsi, fosse realmente cambiato qualcosa, ma i fatti smentiscono gli annunci fatti”.

“Lunedì segnalerò alle autorità competenti questa ulteriore mancanza e il danno che i nostri abitati stanno partendo per colpa di Rivieracqua”.