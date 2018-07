Cinque atleti della Pallamano Imperia Team Schiavetti San Camillo a Gaeta per il “Memorial F. Calise” e la “Calise Cup”

Imperia. Tutto è pronto a Gaeta per la XXXesima edizione del “Memorial F. Calise” e della XVIIIesima edizione della “Calise Cup”. La manifestazione organizzata dalla società sportiva Pallamano Gaeta vedrà la partecipazione delle più forti squadre senior maschili e femminili di handballbeach, la versione da spiaggia della pallamano, le quali si sfideranno sulla meraviglioso litorale di Serapo per tre giorni.

Quest’anno non saranno solo le squadre senior a dare spettacolo ma anche le squadre under maschili e femminili. Proprio in due di queste sono stati inseriti cinque atleti della Pallamano Imperia Team Schiavetti. Nella squadra femminile del Grosseto Giorgia Convalle, Beatrice Tortonesi e Dalida Regesta daranno man forte alle ragazze per competere al meglio con le avversarie di turno nazionali ed internazionali. Mentre Andrea Lurgio ed Alessandro Cucè tra le fila della Pallamano Ventimiglia, la quale già in passato ha messo in evidenza dei giovani atleti/talenti alla nazionale under 18 maschile, sarà per loro una buona occasione per mettersi in evidenza.