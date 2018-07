Pontedassio. Giornata molto intensa quella di ieri per i giovanissimi della Ciclistica Armataggia, impegnati su due fronti di gare, a Pontedassio si è svolta la seconda prova del challenge regionale dove ha ottenuto un buon quinto posto Leonardo Mancardi autore di un ottima prova e buoni i piazzamenti nelle prime quindici posizioni da parte di Maurizio Verta, Luca Marino e Fabrizio Paciello anche loro autori di buone prestazioni.

Per quanto riguarda la specialità strada, impegnati a Villaromagnano Tortona vi era il resto del gruppo giovanissimi della Ciclistica Armataggia che, forti del buon momento agonistico, Amelie Rolando e Matteo Di Noia hanno ottenuto due strepitose vittorie dando spicco ad ottime doti ciclistiche regolando gli avversari con estrema autorità.

E due Secondi posti ottenuti in fotocopia nelle varie categorie da , Orengo Edoardo e Joann Rolando che, con incessanti attacchi per tutta la gara e riusciti a fare il vuoto all ultimo giro, venivano tutti e due beffati agli ultimi cinquanta metri dovendo così accontentarsi della piazza d onore entrambi.