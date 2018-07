Chiusi gli esami dei corsi di formazione della scuola “Estetica è” di Arma di Taggia

Taggia. Si sono conclusi gli esami del Biennio Formativo in sede presso la scuola di Formazione Estetica è di Arma di Taggia.

Nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 si sono svolti gli esami del biennio formativo di Estetista.

Le allieve avendo frequentato il biennio di 1800 ore (900 annue), hanno sostenuto l’esame di qualifica di Estetista dipendente in sede.

L’Esame si è svolto nella giornata di giovedì con la prova pratica e nella giornata di venerdì con la parte teorica. Davanti alla Commissione d’esame istituita dalla Regione Liguria “Alfa Liguria sede Territoriale”, le allieve della scuola, hanno superato l’esame ottenendo la qualifica di estetista.

Dipendente che permette loro di poter andare a lavorare presso i centri estetici e SPA. Lo staff della scuola si complimenta con le neo estetiste e la direttrice Zeloni Mara dichiara: “Questo percorso formativo che dura due anni come da legge 1/90, si articola con diverse materie di studio anatomia, fisiologia chimica organica e inorganica, inglese, diritto, informatica, teoria e pratica professionale ecc.”.

L’estetista deve aver acquisito diverse competenze per poter esercitare l’attività sul cliente finale, proprio per tutelare le persone che si affidano a trattamenti in genere. Il 17 settembre inizieranno i nuovi corsi, il biennio formativo estetista, il terzo anno di abilitazione per estetista, biennio acconciatori, e terzo anno acconciatori.

Siamo lieti di prendere, per chi è interessato, un appuntamento senza impegno. Ci può contattare 0184 42238, 3662620640 o segreteria@esteticae.com