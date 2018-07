Chiusavecchia. Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Chiusavecchia, in P.zza Caduti di Guerra 4, a datare dal 6 luglio e per circa 40 giorni sarà interessato da lavori di manutenzione, finalizzati a migliorare la vivibilità e la salubrità degli ambienti lavorativi e dedicati alla clientela.

Dal 9 luglio in poi la continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita presso l’ufficio postale di Pontedassio, in Via Torino 152, dove si potranno espletare le operatività di base, eventuali operazioni localizzate, il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario ed i pacchi.

L’orario al pubblico non subirà variazioni poiché la sede di appoggio osserverà il medesimo orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 8:20 alle 13:35 ed il sabato fino alle 12:35. L’ Ufficio Postale di Chiusavecchia, riprenderà la regolare operatività presumibilmente entro la metà di agosto.