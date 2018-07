Cervo, una giornata sportiva di snorkeling in ricordo dei “Corallini”

Cervo. ENDAS Direzione Comitato Provinciale di Imperia, con il patrocinio del comune di Cervo, in collaborazione con l’Associazione Sportiva KRILL ASD e Culturale sezione Subacquea e BAS Ciapà, le associazioni del territorio ha promosso un evento aperto a tutti di promozione sportiva di snorkeling e passeggiata slow nel Parco Comunale del Ciapà accompagnati da “Margherita” l’asinella mascotte del BAS Ciapà, che si terrà Sabato 21 luglio nel territorio del Comune di Cervo.

“Abbiamo voluto organizzare questo evento per promuovere lo sport “ sia di snorkeling che trekking slow “ legato al Territorio di Cervo per la sua storia ed il suo paesaggio. Il 14 ottobre dello scorso anno è stata collocata in mare una Targa ricordo dedicata ai “Corallini”. Il progetto si è potuto realizzare grazie alla collaborazione di aziende specializzate del settore e gli Enti preposti alle autorizzazioni” – ha sottolineato Enrico Sarasso, vice-presidente della direzione provinciale di ENDAS Imperia e presidente dell’Associazione Krill ASD e Culturale, che ha poi proseguito “Non è stata impresa facile ma ci siamo riusciti e con successo!”.

Sulla targa è incisa una poesia di Pierino Campagnolo. La targa è stata volutamente posta in prossimità del molo e poca distanza e ad una profondità di circa 3 metri in modo che possa essere fruita da chiunque abbia una minima familiarità con il mare, durante l’uscita in mare, saranno presenti due operatori video subacquei appartenenti all’Associazione Krill ASD che riprenderanno le varie fasi dell’evento. Al termine ci sposteremo nell’Aula Consiliare del Comune di Cervo per assistere alla proiezione del Filmato della posa della Targa. In seguito ci sposteremo presso il centro che ospita “Margherita” asina che compie 20 anni per una passeggiata benessere someggiata nel Parco del Ciapà. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliano intervenire, è gratuita. Si prega di segnalare l’adesione ai responsabili del coordinamento: Enrico Sarasso 335 6825556 e Bianca Debernardi 349 735512.

Programma:

Sabato 21 luglio

ore 10,00 – Ritrovo dei partecipanti al secondo molo del Pilone,

ore 10,30 – Saluto degli organizzatori e briefing

ore 10,45 – Snorkeling guidato sulla Targa posizionata il 14 ottobre 2017 in ricordo

“dei Corallini” *

ore 11,30 – Trasferimento all’Aula Consiliare del Comune di Cervo per la proiezione del filmato della posa della Targa.

ore 12,30 – Rinfresco presso il Bas Ciapà l’Asineria del Ciapà Località Luvu

dalle ore 14,00 – Passeggiata benessere someggiata nel Parco del Ciapà accompagnati dalla mascotte “Margherita”

*Il 14 ottobre 2017 KRILL ASD e Culturale in collaborazione con AITT di Villarbasse (TO), I.L.M.A. Sub SRL di Vado Ligure (SV), Regione Liguria dipartimento territorio, l’Amministrazione del Comune di Cervo, Demanio, Capitaneria di Porto di Imperia, Delegazione di spiaggia di Diano Marina e Corpo della Polizia Comunale di Cervo ha posato una Targa ricordo dedicata ai “Corallini”. Sulla targa è incisa una poesia di Pierino Campagnolo a ricordo della tragica vicenda dei marinai cervesi. I Corallini, cioè i pescatori di corallo rosso contribuirono alla costruzione della Chiesa di San Giovanni Battista a Cervo. Secondo una leggenda, la necessità del denaro per ultimare la Chiesa fu la causa di un finale tragico, venne decisa una battuta di pesca al corallo fuori programma, il cui ricavato doveva servire per terminare la costruzione della stessa. I marinai cervesi misero in mare una flotta, passarono settimane e poi mesi, ma le donne e i bambini di quei marinai aspettarono invano: nessuna barca fece mai ritorno.