Cervo, tutto è pronto per l’inaugurazione della mostra della pittrice Pamela Luchitta

Cervo. Oggi 1 luglio alle 18.30 appuntamento presso il suggestivo Bastione di Mezzodì per l’inaugurazione della mostra personale delle opere della pittrice Pamela Luchitta artista che vanta diverse esposizioni all’estero tra le quali a Parigi e a New York.

Non a caso, dunque, la verità dei dipinti di Lucchitta riflette la grande influenza dei suoi viaggi internazionali. Dall’africa alle Americhe, dall’Europa all’estremo Oriente. Forme geometriche arrotondate rese in vivaci tonalità interagiscono tra loro attraverso la tela per creare un coinvolgente dialogo di colore, forme e movimento. La mostra sarà aperta dal 1 al 10 luglio tutti i giorni dalle 18:30 alle 22:30. La cittadinanza è cordialmente invitata.