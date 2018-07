Ceriana, fogna scarica nel torrente. Scatta il divieto di balneazione nell’Armea

Ceriana. Brutte notizie per turisti e residenti. E in particolare per chi, nella calda stagione estiva, ama tuffarsi nelle gelide acque dei torrenti per stemperare l’afa con un corroborante bagno freddo.

A causa di uno scarico di liquami fognario in località Isola, è proibita la balneazione nel torrente Armea, nel tratto che attraverso il territorio comunale cerianasco.