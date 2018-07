Progetti di bellezza, tre linee guida per affrontare l’estate ..senza pudore! Alcuni esempi:

1) Progetto Body Beauty Experience. Un percorso di trattamenti mirati per il corpo per combattere gli

inestetismi più fastidiosi da mostrare in estate (ritenzione idrica e cellulite, adiposità localizzata, rilassamento

cutaneo) con tecniche HUMAN & TECNOLOGY mirate ed esclusive come, ad esempio

un DDM, massaggio drenante profondo e rilassante

un MU MASSAGE, massaggio olistico biostimolante modellante e tonificante

un 4SHAPE, la tecnologia multufunzionale e indolore al servizio del tuo corpo per trattamenti su

misura snellenti, modellanti, riducenti e tonificanti

un PEELING-SCRUB o un gommage corpo Bioline da fare a casa per illuminare, esfolliando, il tuo corpo in

tutta comodità

o una seduta con EOSONIC, la rivoluzione tecnologica innovatrice nel campo dell’estetica: riduce, scolpisce, rigenera stando sdraiati tranquillamente

2) Progetto mani & piedi… in libertà

Il nostro centro è il primo Nail Point italiano powered by Accademia di Irene Merlo. Cosa significa?

Che siamo stati formati dall’Accademia di Irene Merlo, leader nella ricostruzione unghie con l’utilizzo del

marchio di eccellenza e leader mondiale del settore “Crystal Nails”. Grazie alla certificazione ottenuta in

Onicotecnica ti offriamo l’eccellenza nella ricostruzione, nell’applicazione gel e acrilico e nelle decorazioni

che più ti piacciono o che addirittura proponi tu personalizzando le tue mani e i tuoi piedi ma soprattutto ti

garantiamo la sicurezza di un trattamento igienico sanitario perfettamente sicuro e accurato. Le nostre

nailsdesigner sterilizzano accuratamente l’attrezzatura di lavoro e laddove possibile utilizzano strumenti

monouso proteggendo la tua incolumità per evitare ogni pericolo d’infezione riserviamo inoltre un set di lime

personale che resta in cabina e sarà sempre utilizzato solo ed esclusivamente per un unico cliente.

3) Progetto self make up con i prodotti esclusivi “Paola P”. Grazie alla formazione ricevuta dall’Accademia di Irene Merlo e in particolare dal suo make up artist Simone, il Centro è a tua disposizione per un corso di personalizzato “su misura”. In pochi gesti analizziamo la struttura del volto, lo stile, i colori e creiamo un

make up “ad hoc”. Al termine del corso sarai in grado di …autotruccarti con destrezza, gusto e

soddisfazione!

Tutto questo e molto altro dal Centro Estetico Nefertari Via Petrarca, 15 Diano Marina. Telefono: +39 0183

493210 e-mail nefertari.diano@gmail.com; web www.esteticanefertari.it facebook #estetica nefertari diano

marina.