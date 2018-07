Imperia. Si è svolto ieri sera nella sala conferenze dell’Hotel Nazionale di Via G.Matteotti l’incontro “Liguria solidale – Verità e raccolta fondi per la Siria” organizzato da Sol.Id, Onlus a vocazione umanitaria il cui fine è l’assistenza ​ai popoli in lotta per la salvaguardia della propria identitá.

Nel corso della serata i volontari di Sol.Id, dopo aver fatto il punto sulla guerra siriana, hanno illustrato l’attività di volontariato svolta dall’associazione in Siria attraverso le missioni umanitarie.