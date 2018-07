Carta d’Identità Elettronica, nei comuni della Provincia le postazioni per ottenerla

Provincia. In virtù del piano di dispiegamento della Carta d’Identità Elettronica, giunto alla fase quattro, che al 31 agosto 2018 arriverà a coprire il 100% della popolazione nel periodo tra il 2 ed il 14 luglio.

Verranno istallate le postazioni nei seguenti Comuni del territorio che saranno abilitate ad emettere il nuovo documento d’identità elettronico:

Si fa presente che ogni Comune avvierà le pratiche di emissione della nuova Carta d’Identità Elettronica nei tempi e nei modi ritenuti opportuni. Pertanto, i cittadini sono invitati a fare riferimento alle informazioni fornite dal proprio Comune.

A tal fine, potrebbe essere utile il materiale in allegato, nonché il link al video esplicativo sul servizio offerto dalla CIE: https://www.youtube.com/watch?v=sFzlxWDwVAQ&t=13s

L’identità dei cittadini italiani è al sicuro da qualsiasi falsificazione e clonazione, grazie alla nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE), il documento personale che, da luglio 2016, attesta l’identità del titolare in

maniera sicura ed in linea con gli standard internazionali, sostituendo il modello cartaceo del documento, tra i più contraffatti in Europa.

La CIE è, allo stesso tempo, un documento di identificazione fisica che consente di comprovare in modo certo l’identità del portatore e uno strumento di identificazione digitale che assicura i massimi livelli di sicurezza nell’accesso da parte del titolare ai servizi erogati in rete.