Carillon vivente a Sanremo, l’amministrazione vuole riproporlo in versione notturna

Sanremo. Era il 23 giugno quando due talentuosi artisti di strada mettevano in scena, per le vie del centro cittadino, lo spettacolo del carillon vivente, capace di attirare lo sguardo di grandi e piccini durante il terzo giorno d’estate.

Che il numero messo in scena avesse avuto un esito positivo si era capito immediatamente, moltissimi erano stati i residenti e i turisti rimasti a bocca aperta davanti al talento della ballerina e del pianista in tenuta total white.

A consacrare ufficialmente il grande successo dell’iniziativa sono però i numeri social. Il video dell’esibizione, consiviso su Facebook da una spettatrice, ha raccolto oltre 30 milioni di visualizzazioni, ottenendo esclusivamente commenti positivi ed entusiasti da ogni parte del mondo.

Nei giorni successivi il sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri, aveva dedicato un post sulla propria pagina Facebook ai due talenti, felice e fiero del grande successo che l’iniziativa, organizzata proprio dal Comune, aveva raccolto.

“Nell’ambito delle future programmazioni, un obiettivo sarà quello di lavorare per riproporre l’evento“, queste le parole di Biancheri del 30 giugno. Parole che ora si stanno trasformando in fatti.

E’ più forte che mai l’intenzione di riproporre l’elegante spettacolo, e perchè no, magari questa volta in chiave notturna, trasformando l’elegante esibizione in un vero e proprio sogno ad occhi aperti.