Sanremo. Luca Lombardi e Gianni Berrino di Fratelli d’Italia interrogano il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande riguardo ai danni causati dalle radici dei pini marittimi al manto stradale e alla pavimentazione del marciapiede che corre lungo Via Padre Semeria, una delle vie più trafficate di

Sanremo, che l’Amministrazione, ha provveduto all’abbattimento di una quarantina di alberi a partire dal

mese di maggio.

I consiglieri hanno sottolineato che tale intervento è stato necessario in quanto più volte questa via, proprio a causa degli smottamenti della pavimentazione e dei dissesti dell’asfalto, è stata teatro di numerosi incidenti stradali ma anche di cadute di pedoni che quotidianamente percorrono.

Ricordando che a seguito del taglio degli alberi è stato aperto un cantiere per effettuare i lavori di ripristino del manto stradale e di rifacimento della pavimentazione del marciapiede; inoltre hanno evidenziato che ad oggi, in piena stagione estiva e turistica, detti lavori non sono ancora partiti ed anzi lungo tutta l’area cantierata non è presente alcuna cartellonistica o segnaletica che indichi l’inizio e la fine dei lavori.

Interrogano il Sindaco e la Giunta: