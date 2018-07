Cannes, la spiaggia del Palm Beach resta off-limits per il ritrovamento di un ordigno bellico

Cannes. Resterà chiusa sino a domani la spiaggia del Palm Beach a Cannes dove è stato ritrovato un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale.

L’equipe di artificieri si è resa disponibile solo per la giornata di venerdi e per il momento la nota spiaggia che sorge proprio sulla punta della Croisette rimane off-limits per tutti. Il perimetro è stato fettucciato e alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine presidiano il litorale per evitare che qualche persona possa accedere su quella spiaggia.

L’altro ieri, martedì, un addetto al servizio di pulizia dei fondali incaricato nello specifico di recuperare eventuali oggetti metallici si è imbattuto in quello che sembrava un grosso sasso ricoperto parzialmente da alghe ed erbe marine. Lo ha preso e un brivido gli è corso lungo la schiena appena si è reso conto di cosa si trattava. Lo ha riposto con la massima cautela, si è allontanato e ha lanciato l’allarme. Sul posto è subito intervenuta la forza pubblica e i tanti bagnanti sono stati allontanati.

Domani sul posto è attesa la squadra di artificieri che dovrà verificare la pericolosità dell’obice, potenzialmente ancora attivo, e poi decidere in che modo renderlo inoffensivo.