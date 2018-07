Camporosso. Da domani mattina fino al 30 settembre, dalle 9 alle 19, i parcheggi del lungomare di Camporosso saranno a pagamento. Come a Sanremo, per parcheggiare bisognerà dunque dotarsi di “gratta e sosta” che saranno venduti negli esercizi commerciali presenti in passeggiata che hanno aderito all’iniziativa.

Un’ora di sosta costerà 1 euro. Mezza giornata (9-14 / 14-19): 4 euro. Giornata intera: 6 euro.