Camporosso. Stefano Urso, presidente Aceb, scrive quanto segue:

“Dopo una giornata intensa come quella di sabato è giunto il momento di fare ringraziamenti e statistiche.

Mi ero raccomandato di non fare errori e di non dimenticare nessuno, ma è evidente che l’emozione porta brutti scherzi, ieri sera sul palco a fine concerto, ho dimenticato di ringraziare alcune persone.

Ringrazio: il sindaco Davide Gibelli, il vice sindaco Morabito Maurizio, l’assessore al turismo e manifestazioni Cristiana Celi e tutta l’amministrazione comunale per la collaborazione e il contributo che hanno dato per organizzare questo concerto; l’onorevole Flavio Di Muro per la sua presenza; i Buio Pesto per il bellissimo concerto; tutte le forze dell’ordine; la Pro Loco Camporosso – Gli Amici del Mulino, hanno fatto un lavoro straordinario; la Croce Azzurra Vallecrosia per l’assistenza sanitaria al concerto, ieri sera gli è stato consegnato dai BP un buono sconto del valore di 2.000,00 euro offerto da ‘Orion… ambulanze per numeri uno’ per l’acquisto di una nuova ambulanza; Diego Lupano per il lavoro svolto nella grafica; i nostri sponsor che hanno contribuito in maniera elogia nell’organizzare il concerto; foto Mariani di Ventimiglia; tutto il mio Consiglio direttivo per il grande lavoro. Mi auguro ancora una volta di non essermi dimenticato di nessuno.

Fortunatamente il tempo è stato buono e ha permesso la riuscita dello spettacolo, avevo molta paura, le previsioni non davano bel tempo e si vedevano i lampi verso la montagna, ha piovuto quasi ovunque tranne che da noi

Numeri alla mano contati da persone autoritarie, erano presenti circa 1.200 persone, contrariamente a quello che è stato detto da alcune persone (erano presenti qualche centinaia di persone), lo trovo molto offensivo per chi si è sbattuto e lavorato per mesi. L’Arena di Bigauda si è riempito a concerto iniziato.

A fine concerto sul palco, abbiamo consegnato fiori alle cantanti e all’Assessore e dei pensierini vari.

Non ci siamo dimenticati del grande M° Massimo Morini che ha festeggiato il suo 900° concerto, nella foto un ricordo di #aceb, una tazza con stampato da una parte il nostro logo e dall’altra il logo dei ‘Verde tour’ con su scritto dentro il semaforo 900.

Grazie di cuore a tutti”