Camporosso. Rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi e molte carcasse di auto.

Questa mattina i carabinieri forestali del reparto di Ventimiglia, coordinati dalla Procura di Imperia, hanno sequestrato una discarica abusiva in via Braie, all’altezza del civico 458.

Secondo le ipotesi degli inquirenti, il terreno – affittato a terzi – sarebbe stato utilizzato nel tempo come discarica non autorizzata per lo stoccaggio di rifiuti e, sopratutto, di molte auto sequestrate e da avviare a demolizione.

Al momento risulta indagato un camporossino di mezz’età, proprietario del terreno, per il reato di cui all’articolo 256, comma 3 del Testo unico in materia ambientale.