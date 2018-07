Ventimiglia. Traffico in tilt per un camion rimasto in panne in corso Genova a Nervia. Il camion è rimasto in mezzo alla strada per oltre due ore, prima che il carro attrezzi, giunto sul posto intorno alle 12,30, recuperasse il mezzo. A dirigere il traffico erano presenti gli agenti della polizia locale che hanno istituito un senso unico alternato sull’Aurelia fino alle 13,20 circa, momento in cui il camion è stato rimosso.

I disagi per gli automobilisti erano aggravati anche dal fatto che il Lungo Roja è chiuso al traffico veicolare per interventi in corso per il mercato del venerdì. La concomitanza di eventi ha provocato lunghe code.