Calciomercato, ufficiale: il centrocampista Andrea Moraglia all’Ospedaletti

Il cerchio degli acquisti dell’Ospedaletti Calcio ad opera del direttore sportivo Roberto Borgese si chiude con il centrocampista Andrea Moraglia.

Classe ’83, Moraglia – ormai ex Taggese – è cresciuto nelle giovanili della Sanremese, sodalizio con il quale ha esordito in prima squadra a 17 anni.

Giocatore esperto, ha giocato all’Imperia, nell’Argentina e anche fuori provincia all’Albenga e nella primavera del Livorno, Moraglia ha scelto l’Ospedaletti dopo l’ultimo anno e mezzo passato al Taggia.

Il commento di Andrea Moraglia neo tesserato dell’Ospedaletti Calcio: “Sono molto convito della scelta presa di aver voluto aderire al progetto Orange e felice di essere stato chiamato per far parte di questa società che reputo, in provincia, una delle migliori, più organizzate e che rivolge un’attenzione fondamentale ai giovani”.

“Mi reputo molto ambizioso perché ho avuto la fortuna di giocare molti anni per obiettivi di vertice, quindi spero di poter dare il mio contributo in questo senso. Dovremmo essere bravi sul campo a dimostrare la nostra voglia di fare bene”.

“I mezzi non ci mancano, l’Ospedaletti ci ha messo a disposizione tutto quel che serve”.