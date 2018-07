Calciomercato, Lorenzo Vecchiotti si aggiunge alla rosa dell’Atletico Argentina

Taggia. Non si ferma più il lavoro del DS Angelo Fameli. Questa volta arriva la firma di Lorenzo Vecchiotti, esterno offensivo classe ’94 che l’anno scorso ha vestito la maglia del Bordighera Sant’Ampelio per 30 volte realizzando 10 reti.

Fameli, visibilmente soddisfatto, dichiara che “stiamo allestendo una buona squadra, con il giusto mix di esperienza e gioventù. Ci divertiremo!”.

Proseguono intanto i lavori per la sistemazione del manto erboso dello “Sclavi”. L’obiettivo è quello di fornire sia alla Prima squadra sia all’intero settore giovanile un campo in condizioni ottimali per gli allenamenti e le gare interne.