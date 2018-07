“Calcio di sera sotto il castello”, prende il via l’iniziativa gratuita dell’Us Dolceacqua Asd

Dolceacqua. “Calcio di sera sotto il castello”, è questa la singolare e interessante iniziativa gratuita, dedicata ai bambini nati dal 2008 al 2013 che l’U.S. Dolceacqua A.S.D. organizza per promuovere il gioco del calcio, i valori sportivi e umani della propria Scuola Calcio, affiliata al Genoa Future Football.

L’iniziativa di incontrare i bambini anche d’estate nasce per consolidare lo spirito aggregativo delle squadre e dare seguito al lavoro fatto dagli istruttori nel periodo invernale, attraverso incontri ludici serali facendo socializzare anche nuovi bambini che vogliono iniziare questo sport.

La prima serata incontro è in programma per venerdì 27 luglio alle 21 dedicata alle annate 2008-2009-2010. La seconda serata incontro è in programma venerdì 10 agosto alle 21 dedicata alle annate 2011-2012-2013, sempre presso i campi sportivi di Dolceacqua.