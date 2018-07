Cadono per 15 metri in un dirupo del Col di Nava: gravi due giovani albenganesi

Pornassio. Si sono recati in tre sulle alture di Col di Nava in sella alle loro mountain bike, ma quella che doveva essere una giornata di sport e divertimento si è conclusa malamente.

Due ragazzi di Albenga, entrambi ventisettenni, sono stati vittime di un grave incidente ieri, intorno alle 16. Uno dei tre si trovava in testa al gruppetto ma, all’improvviso, ha perso di vista i due compagni dietro di lui che, per cause ancora in via di accertamento, sono precipitati in un burrone, compiendo un volo di circa 15 metri.

Immediato la chiamata e l’intervento dei soccorsi. Mentre uno dei due ragazzi è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Croce di Cuneo, per l’altro è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso ed è stato ricoverato al CTO di Torino. Entrambi sono tutt’ora ricoverati in gravi condizion