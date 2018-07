Buoni risultati per tre sanremesi agli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis a Bettola

Sanremo. Tre sanremesi hanno partecipato agli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis di Enduro che sono andati in scena nel fine settimana a Bettola. Si tratta di Simone Martini, di Andrea Martini e di Luca Pavone.

Nella classifica individuale della giornata 1 Simone Martini si è piazzato 55°, Luca Pavone è giunto 70° mentre Andrea Martini non è arrivato. Simone Martini nella 250 2t si è classificato 7°, nello Youth Luca Pavone è arrivato 11°, mentre Andrea Martini non si è piazzato.

Nella classifica individuale della giornata di ieri dei Campionati Italiani Enduro Coppa FMI Simone Martini è arrivato 10°, Luca Pavone 23° mentre Andrea Martini non è arrivato.

Nelle Classi Coppa FMI 2 tempi Simone Martini è arrivato 6°, Luca Pavone si è piazzato 13° mentre Andrea Martini non è arrivato. Nella 7^ prova del Trofeo Airoh Cross Test Simone Martini è arrivato 58°, Luca Pavone 105° mentre Andrea Martini non è arrivato. Nella 7^ prova X-CUP Maxxis – Galfer Simone Martini si è piazzato 56°, Luca Pavone 69°, mentre Andrea Martini non è arrivato.