Imperia. Scrive il comitato “In Via”.

“Buona la prima. Risultato positivo per la prima notte dei saldi IN VIA.

La formula proposta è stata apprezzata da quanti sono venuti a trovarci e molti, dopo aver stuzzicato qualcosa, hanno approfittato delle occasioni proposte dalle attività commerciali, per concludere poi la serata ascoltando buona musica. Anche il sistema dei carnet ha funzionato: oltre 500 consumazioni nei 6 punti di ristoro proposti.

Molto apprezzata la scelta di utilizzare materiali compostabili da parte dei più: un altro aspetto da ripetere.

Il ringraziamento va a tutti gli organizzatori, ai commercianti che hanno offerto il loro tempo e il meglio delle loro proposte, ma soprattutto a tutti i visitatori che hanno deciso di venirci a trovare e di credere in un offerta Imperiese. Sottolineando che sabato sera il centro pedonale di Oneglia era gremito di persone”.