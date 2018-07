Buon compleanno al 21 Bistrot Sanremo, “Dieci anni di sogni realizzati”

Sanremo. Buon compleanno al 21 Bistrot. Il locale nel cuore di piazza Bresca sabato 21 luglio alle 21 esatte festeggia dieci anni di attività. Un traguardo raggiunto con tanto sacrificio e altrettanta passione che riempie di soddisfazioni Fausto Vadini, il titolare prima di lasciare il testimone al figlio Valerio.

«Il Bistrot è nato da un gioco tra amici – ricorda, sorridendo, Vadini senior -. L’idea è arrivata una sera in cui io e il socio del Big Ben, Andrea Di Baldassare, seduti a un tavolino e in piena allegria (forse avevamo anche un po’ bevuto!), abbiamo visto questo spazio vuoto al civico, appunto, 21 di piazza Bresca e ci siamo detti: “Perché non aprire un locale tutto per noi?”».

E così hanno fatto, l’allegra coppia si è buttata con solerzia in questa avventura, trasformando giorno dopo giorno quello che doveva essere un passatempo “familiare” in un vero e proprio lavoro.

Oggi il 21 Bistrot è uno dei locali più in voga di Sanremo, il punto di riferimento per chi vuole trascorrere serate piacevoli, in serenità, magari ascoltando buona musica live e sorseggiando cocktail preparati da esperti barman.

«Quello che abbiamo costruito corrisponde esattamente al sogno che avevamo fatto 10 anni fa. E ne siamo orgogliosi – sottolinea fiero Vadini, imprenditore edile prestato solo per caso al settore “Food & beverage” –. Il merito, ovviamente, va allo staff che ci ha sempre affiancato e a mio figlio che ha raccolto il nostro testimone e sta portando avanti l’attività meglio di quanto potessimo mai fare noi».

I dieci anni del 21 Bistrot. Per festeggiare il decimo anniversario del 21 Bistrot, Fausto Vadini e il suo staff hanno organizzato una settimana di eventi che, iniziati lunedì scorso, si concluderanno soltanto domenica 22 luglio. Sette giorni in cui il locale si trasformerà in una giungla tropicale con centinaia di piante fluo e animali in 3D (allestimento e gestione Cult Id Network con WhiteSpace). Ogni sera si alterneranno artisti, dj, band e performer sempre diversi, proponendo repertori che spazieranno dal rock allo swing, dal funky all’elettronica, passando per la musica house a quella hip hop: Glue Avenue (live – lunedì 16); Fled (live – martedì 17); Zingarò (live – mercoledì 18); Ma-Nu! – Riviera Gang Crew (dj set – giovedì 19); Fabio Pilletto & Michele Guida – Qltura crew (dj set – venerdì 20); James Falco – Adventures crew (dj set – sabato 21); Deadheat – Ring280 crew (dj set – domenica 22). Le performance musicali saranno accompagnati dalle ragazze burlesque del duo Backstage Ladies (mercoledì 18); dalle danze brasiliane di Lisandra Fuarte (giovedì 19) e, ancora, dal giocoliere Luca DR (venerdì 20). Non mancherà un tattoo show a cura del Belink studio di Bussana. L’exploit si terrà sabato 21 con un evento che alzerà il sipario sulle installazioni luminose Led di ExceptNothing e proseguirà con: il face/body painting fluorescente a tema tropical dell’artista Marta Lavenartistiva, le esibizioni di burlesque di Casta Diva (Patrizia Campanile) e, infine, gli esercizi di giocoleria e trampoli della Compagnia Retrò e di Sara Parisi. Durante la serata sarà possibile gustare 7 drink creati dai barman del 21Bistrot nell’arco di questi 10 anni nonché una nuova drink list ispirata al mondo tropicale e tiki.