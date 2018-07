Bordighera. Il sindaco Vittorio Ingenito ha mantenuto la sua promessa: sono cominciati questo pomeriggio i lavori per riaprire il doppio senso di circolazione di via Roma, la traversa dell’Aurelia che conduce alla stazione della città delle palme e che per oltre un anno, per volontà della precedente amministrazione Pallanca.

E’ passato un anno da quando i bordigotti, a molti dei quali la nuova soluzione non piaceva, avevano deciso di procedere con una raccolta firme per chiedere la riapertura a doppio senso della via. Oggi il loro “sogno” si è realizzato: in via Roma verrà ripristinato il doppio senso di circolazione e sarà dunque possibile, transitando da corso Italia, accedere direttamente in piazza della stazione.