Bordighera. Si è conclusa domenica 15 l’ormai storica quattro giorni dedicata alla “Sagra del Pesce” di Bordighera, organizzata dalla Pro Loco cittadina sotto la direzione di Mario Gastoni.

Un vanto in più quest’anno, grazie alle disposizioni del Comando di Polizia Municipale è stata la presenza agli ingressi e alle vie di esodo della figura degli “Steward”, previsti sin dal 2007 seppur utilizzati esclusivamente negli stadi ed obbligatori in tutti i grandi eventi, ivi compresi sagre, feste e manifestazioni dal 2017 con la Direttiva del capo della Polizia del 7 giugno 2017 (cd Direttiva Gabrielli) e le indicazioni del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, SP e DC del 19 Giugno 2017.

Gli Steward a seguito di un corso formativo che prevede lezioni frontali, skill test in itinere, esame finale e colloquio con lo Psicologo con risultati comunicati e registrati alla Prefettura di competenza hanno acquisito un bagaglio esperenziale che comprende tra i molti argomenti: la capacità di applicare le procedure di coordinamento con le forze dell’ordine, la capacità di applicare le procedure di primo soccorso e rianimazione, capacità di applicare le procedure per la gestione delle emergenze compreso il primo intervento in caso di incendio, capacità di applicare le procedure di gestione in caso di conflitto, capacità di applicare le procedure di intervento di sicurezza generale e la prevenzione ed il contrasto alla violenza.

Un particolare ringraziamento va quindi al Comando di Polizia Municipale, alla Pro Loco Bordighera, alla Protezione Civile di Bordighera che, oltre ad aver partecipato con diversi addetti al corso, ha messo a disposizione l’aula didattica così da formare il personale in tempo utile ed ai sette nuovi Steward della A&D Academy di Ventimiglia per aver coperto egregiamente l’incarico assegnato loro per le quattro serate.