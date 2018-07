Bordighera, presentata l’offerta per la gestione del Saint Charles: entro fine mese apertura delle buste

Liguria. Sono 3 le offerte, in buste sigillate, pervenute per aggiudicarsi la gestione dei presidi ospedalieri di Cairo Montenotte, Albenga e Bordighera. La scadenza per la presentazione era fissata per oggi, martedì 3 luglio.

Le tre strutture, che rimarranno ospedali pubblici, verranno gestite dal privato convenzionato sotto uno stretto e rigoroso controllo pubblico, senza costi aggiuntivi a carico dei cittadini: servizi erogati, regolamenti e monitoraggi restano in capo al sistema sanitario regionale.

La Stazione Unica Appaltante Regionale provvederà ora a nominare la commissione giudicatrice, composta da esperti del settore.

Nominata la Commissione, si individuerà la data della prima seduta pubblica in cui verranno aperte le offerte, presumibilmente nella seconda metà di luglio. Seguiranno altre sedute secondo il calendario fissato dalla commissione. Al termine dell’iter verrà stilata la graduatoria finale.