Bordighera, palazzetto dello sport: nuovo bando e affidamento separato del bar

Bordighera. Nuovo bando per affidare la gestione del palazzetto dello sport di Bordighera. Dopo due gare, predisposte ai tempi dell’amministrazione Pallanca e andate deserte, è stato predisposto un nuovo bando che prevede, tra le novità inserite nel capitolato d’appalto per rendere più appetibile la gestione della struttura, l’assegnazione del locale bar a terzi. In pratica, mentre fino ad ora il gestore del palazzetto si sarebbe dovuto accollare le spese del bar, magari sub-appaltandolo ad altri gestori, ora il Comune ha previsto due affidamenti separati.

Altra novità: la decisione di dotare il palazzetto di pannelli solari per produrre energia elettrica e ammortizzare i costi. “Le bollette, prima a totale carico del Comune, saranno invece pagate per il 75% dall’Ente e per il 25% saranno a carico del gestore”, ha spiegato il sindaco. Decisione questa, presa per evitare sprechi di energia, responsabilizzando il futuro gestore.

Affidare il palazzetto in modo diretto, senza passare attraverso bandi di gara? “Si potrebbe fare”, risponde Ingenito, “Ma per garantire la massima trasparenza abbiamo deciso di provare con un nuovo bando. In questo momento, poi, anche un affidamento del genere sarebbe strumentalizzato”.