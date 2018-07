Bordighera. Mobilitazione di soccorsi per un uomo trovato steso sul pavimento dei bagni pubblici di via Trento, nei pressi del lungomare Argentina. Vedendolo a terra, all’apparenza incosciente, un passante ha allertato il 112. Sul posto sono accorsi un equipaggio di Ponente Emergenza e una pattuglia della polizia municipale, che al loro arrivo hanno scoperto che il giovane, G.M., 32enne bordigotto, si era solo addormentato, ma in buone condizioni di salute. “Pensavo di essere a casa”, ha poi confessato ai soccorritori.