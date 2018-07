Bordighera, il sindaco Ingenito: “Grazie a tutti per la riuscita dell’evento Un mare di sapori”

Bordighera. Il sindaco della città delle palme Vittorio Ingenito ringrazia per il successo dell’evento “Un mare di sapori“:

“A nome dell’Amministrazione di Bordighera, ringrazio tutti coloro che si sono impegnati nell’organizzazione di questo evento di successo, a partire dai ristoratori, da coloro che hanno garantito la sicurezza della manifestazione, il Comando di Polizia Municipale, i Carabinieri della Compagnia di Bordighera e la Protezione Civile, senza dimenticare le pubbliche assistenze.

Un mare di sapori non rappresenta solo la buona cucina del nostro territorio ma soprattutto la capacità di fare sistema per la promozione turistica della città. Tre giorni di festa in cui Bordighera ha visto un numero crescente anche di turisti stranieri che hanno apprezzato l’ospitalità e l’eccellenza dei prodotti offerti“.