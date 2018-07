Bordighera. Inizia con i cinque consiglieri di minoranza che lasciano l’assise, il consiglio comunale di Bordighera. Ad annunciare la decisione, alla presentazione della delibera di convalida della terza variazione di Bilancio, è stata la consigliera Mara Lorenzi (Civicamente Bordighera).

“La nostra è una decisione concorde”, ha detto la Lorenzi, “Ci allontaniamo dal consiglio comunale per delibere che riteniamo illegittime”. “Ci sono stati due atti importantissimi della giunta Ingenito, l’adozione delle linee programmatiche e un’ingente variazione di Bilancio, che sono state approvate in consiglio comunale senza che passassero in commissione”, ha aggiunto la Lorenzi, spiegando il motivo del gesto.

Anche parte del pubblico ha lasciato l’aula .