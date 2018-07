Bordighera, cambia location il concerto della Fanfara Alpina: sarà al Chiosco della Musica

Bordighera. Il concerto della Fanfara Alpina previsto per venerdì 20 luglio, alle 21 non avrà luogo come previsto sulla Rotonda Sant’Ampelio bensì al Chiosco della Musica (Lungomare Argentina) con inizio alle 21.

I festeggiamenti continuano sabato 21 luglio con ammassamento al Porticciolo Turistico di Bordighera alle 9.30 e sfilata lungo le vie cittadine fino al Monumento di Piazza Garibaldi (del Mercato). Cerimonia ufficiale con deposizione della corona d’alloro e saluti dell’Autorità. Sempre sabato 21 la manifestazione proseguirà nel Comune di Vallecrosia.