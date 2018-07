Bordighera. Torna all’asta il rudere di via Garnier. L’asta pubblica si svolgerà il prossimo 27 settembre alle 9,30 a Palazzo Garnier, al civico 32 di via XX Settembre.

L’importo a base di gara, per l’acquisto, in unico lotto, di due porzioni di proprietà comunale, é di euro 220.000,00.

