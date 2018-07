Sanremo. E’ di fatto l’annuncio delle propria ricandidatura alla carica di Sindaco.

La ‘Festa d’estate‘ organizzata dall’associazione Sanremo al Centro a Villa Ormond si è presto trasformata in un trampolino di lancio per Alberto Biancheri, il primo cittadino matuziano che, acclamato da una folla di 600 persone accorse per sostenerlo e fargli sentire tutta la propria vicinza, ha aperto in maniera evidente all’ipotesi di un mandato bis.

Uno spaccato della società sanremese e tutto il sottogoverno Biancheri hanno risposto all’appello di Marco Viale, presidente dell’associazione Sanremo al Centro. C’erano gli assessori Pireri, Nocita, Sarlo, Trucco, Cagnacci, Biale, Menozzi, il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, quasi tutti i consiglieri di maggioranza, sia del gruppo della lista civica Sanremo al Centro che del Partito Democratico, e i vertici delle partecipate del Comune: l’intero Cda del Casinò Municipale Massimo Calvi, Olmo Romeo, Elvira Lombardi, l’avvocato Matteo Andracco (Amaie Spa) e Pino Di Meco (Amaie Energia).

La serata si è aperta con un ricco buffet, poi spazio agli interventi, ultimo dei quali quello più atteso di Biancheri.

