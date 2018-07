Bando Luoghi della Cultura 2018, 90.000 euro a testa per Bordighera e Dolceacqua

A conclusione delle procedure di valutazione previste per il bando Luoghi della Cultura 2018, la Compagnia di San Paolo ha deliberato il sostegno ai 46 progetti risultati selezionati tra tutte le 237 candidature pervenute, per un massimale complessivo definito in € 2.600.000.

In provincia di Imperia sono due i Comuni che beneficeranno dei fondi: Dolceacqua percepirà 90.000 euro per il “Progetto Monet 2019 – Impressioni Liguri” e altrettanto Bordighera per lo stesso progetto finalizzato alla riqualificazione di Villa Regina margherita.