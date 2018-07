Bajardo. Sabato 7 luglio è andata in scena con successo la prima edizione del “Memorial Josè”, una passeggiata di auto storiche, prevalentemente da Rally gruppo A e gruppo B, scortate da moto Ducati nel tratto di strada Bajardo – Apricale.

La passeggiata, composta da circa una ventina di auto da corsa, quasi tutte da Rally, è stata ideata ed organizzata da Luca Littardi per ricordare suo padre José, scomparso lo scorso anno, in collaborazione con il nO DUCATI nO PARTY club Ventimiglia Doc. Lo scopo dell’evento è stato quello di far avvicinare, sempre più, i tanti appassionati delle auto da corsa, ma soprattutto di coinvolgere i bambini alla passione per i rombanti motori storici.

Per l’occasione è stato appositamente chiuso, ad intervalli, un tratto di strada per far circolare le “storiche signore” e durante la giornata tanti bambini hanno avuto l’opportunità unica di salire a bordo delle prestigiosissime auto che hanno sfilato disciplinate in una tranquilla parata.