Bajardo. Il campione italiano di rally Paolo Andreucci è ferito gravemente dopo un incidente a bordo della sua Peugeot 208 T16 del team “Sport Italia”. E’ successo verso le 16 e la vettura si è schiantata, per cause da stabilire, durante una sessione di prove delle gomme a strada chiusa, sulla comunale che porta al bivio per Monte Ceppo.

Il pilota avrebbe riporato un grave trauma toracico. Il 118 è intervenuto con gli equipaggi di automedica e Sanremo Soccorso. Dopo le prime cure d’emergenza sul posto l’uomo è stato trasportato al locale campo sportivo dove ad attenderlo c’era l’elicottero dei vigili del fuoco che poi lo ha poi portato in volo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La copilota Anna Andreussi sarebbe rimasta ferita lievemente.

foto presa da Motorsport Motorionline