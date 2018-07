Bajardo. In occasione della Festa d’Estate, domenica 1 luglio, la Comunità Alloggio “Antonio Taggiasco” di Bajardo ha organizzato il primo evento di “Taxi-terapia”, con la preziosa collaborazione di XRallyTeam Scuderia.

Una giornata di festa per tutto il paese di Bajardo e per gli ospiti della residenza che, a bordo di vetture storiche quali Lancia Fulvia, Fiat 127, Mini e 112, hanno percorso la mitica strada Bajardo-Apricale, riportando indietro i ricordi e avanti le emozioni.

“Questa prima edizione – dicono gli organizzatori – può essere considerata, in realtà, un’edizione n. 0, un banco di prova per valutare le potenzialità dell’evento. Visto l’afflusso di gente, l’allegria per l’originalità della manifestazione e la viva partecipazione di tutta la comunità bajocca, siamo certi che il prossimo anno riusciremo a crescere ulteriormente, sia in termini di presenze che di auto d’epoca”.

Si ringraziano tutti i piloti ed i collaboratori che, con grande spirito di collaborazione ed amicizia, hanno donato il loro tempo ai Nonni della Residenza di Bajardo; l’Unicef, il Comune di Bajardo ed i cittadini tutti, la Fondazione “Iolanda Ferrara”, StaRaceCar Carrozzeria e la Residenza Protetta “Anselmo Pisano” di Apricale.

