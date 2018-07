Autocertificazioni e ISEE per gli stranieri: Forza Nuova Sanremo chiede applicazione decreto

Sanremo. A febbraio di quest’anno Forza Nuova ha depositato in Comune a Sanremo un esposto col quale si chiedeva l’applicazione del dpr445/2000, in relazione alle autocertificazioni e agli ISEE. Dopo diverse settimane ci giunse una risposta tanto inconcludente quanto evasiva dagli uffici competenti, e il tutto almeno sino ad oggi si è concluso con un nulla di fatto.

Notizia d’oggi, invece, è quella che il comune di Cascina, come quello di Arezzo, applicando le norme previste dal Dpr 445/2000, definito in ambienti di sinistra come “cavillo anti-stranieri”, ha permesso che il 75% dei beneficiari del contributo pubblico sugli affitti fosse italiano. Questo perché, la norma, prevede che anche i cittadini extracomunitari debbano certificare la presenza di immobili detenuti all’esterno, non più con una semplice autocertificazione, bensì con un documento ufficiale rilasciato dalle ambasciate o dai consolati.

Alla luce di ciò ci chiediamo come sia possibile che all’interno della stessa nazione ci possano essere queste disarmanti differenze nell’applicazione di un decreto.

Chiediamo quindi a questa amministrazione, tra una festa e l’altra per la campagna elettorale, di fornirci una spiegazione più chiara a questo quesito.