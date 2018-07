Auto in fiamme al casello di Ventimiglia: salvi gli occupanti

Ventimiglia. I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia sono intervenuti stamane al casello autostradale della città di confine per spegnere le fiamme divampate, per cause ancora in fase di accertamento, su una vettura Peugeot 307 station wagon.

L’auto, semidistrutta dalle fiamme, è irrecuperabile. Salva la famiglia di turisti che stava rincasando in Francia. Il mezzo, invece, non si potrà più recuperare.