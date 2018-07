Asd Imperia, Pietro Buttu firma il contratto

Imperia. Ora è davvero ufficiale, mister Pietro Buttu nel tardo pomeriggio di ieri ha posto la sua firma sul contratto che lo legherà alla società nero azzurra per la stagione 2018-19.

Una fase, quella del mister, in cui sta sottoponendo diversi giocatori, della prima squadra e Juniores, alla propria attenzione per testare le motivazioni e altre componenti necessarie per formare la miglior squadra possibile per affrontare il prossimo campionato.