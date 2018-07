Asd Imperia, Pietro Buttu è il nuovo allenatore della prima squadra per la stagione 2018/2019

Imperia. L’ASD Imperia comunica di aver raggiunto l’accordo, per l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra per la stagione 2018/2019, con Pietro Buttu. La società augura buon lavoro al tecnico dando il più caloroso benvenuto.

“Sono contento di avere questa opportunità – commenta il neo allenatore nero azzurro Pietro Buttu – ringrazio Denis Muca e il presidente dell’Imperia insieme a tutta la società. Questa è una delle piazze più importanti con una storia, un blasone da onorare e da “rivitalizzare”. Gli obiettivi per questa stagione sono fare meglio della scorsa, quindi vincere il campionato, per ora voglio concentrarmi sul lavoro che c’è da fare per arrivare al meglio all’inizio del campionato”.