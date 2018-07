Asd Imperia, Denis Muca è il nuovo responsabile della prima squadra: “E’ un sogno che si avvera”

Imperia. L’ASD Imperia comunica l’ingresso di Denis Muca che rivestirà il ruolo di responsabile della prima squadra. A Denis Muca va il benvenuto di tutta la società e l’augurio di un buon lavoro.

“Per me è un sogno che si avvera, sono due anni che spero di riuscire ad entrare nell’Imperia perché per me è una grande società, squadra con una storia importante. Ringrazio la società rappresentata dal presidente Fabrizio Gramondo e Daniele Ciccione per avermi messo nelle condizioni di poter essere dentro questa grande famiglia. Sono contento perché stiamo cominciando bene con l’arrivo di mister Buttu che, spero, di nuovamente entusiasmo a tutto l’ambiente nero azzurro. Forza Imperia!” – dichiara Denis Muca.