Arriva “Diano Cover”: il via sabato 7 con il tributo ai Beatles

Diano Marina. Nel ricco calendario delle manifestazioni estive sono ben otto le serate dedicate ai tributi. Nasce così Diano Cover, il cui primo appuntamento è fissato per sabato 7 luglio nell’area spettacoli del Molo delle Tartarughe, con inizio alle 21.30. Protagonisti del concerto di domani sera sarà la band emiliana The let il beat e il nome non lascia spazio a dubbi: i quattro musicisti, quattro come gli originali, riproporranno i grandi successi di tutta la carriera dei Beatles, dagli inizi fino allo scioglimento (1970).

La fedeltà di esecuzione e la qualità strumentale, vocale e di immagine sono i punti di forza della band, composta da elementi di grande esperienza: alla voce, tastiera e chitarra il maestro Pier Paolo Pancaldi (diplomato al conservatorio e con innumerevoli collaborazioni all’attivo); alla voce e basso Claude Cambeck (compositore, produttore e polistrumentista); alla voce, chitarra e armonica Giovanni Cavalcabue (beatlesiano doc) e alla voce, batteria e percussioni Massimo “Dema” De Matteis (Popinga, Minamia ed ex Bassapadana).

Arriveranno da Reggio Emilia e non da Liverpool, non si tratta di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, ma la loro interpretazione di brani quali Hey Jude, Yesterday, Something e tanti altri saprà regalare forti emozioni.

L’appuntamento con Diano Cover è sempre al sabato e al Molo delle Tartarughe, ad eccezione dell’ormai tradizionale tributo a Lucio Battisti, fissato per domenica 5 agosto a Villa Scarsella.

Ecco il calendario completo di Diano Cover,

SABATO 7 LUGLIO – MOLO DELLE TARTARUGHE – ORE 21.30

THE LET IT BEAT

TRIBUTO BEATLES

SABATO 14 LUGLIO – MOLO DELLE TARTARUGHE – ORE 21

BLUCOBALTO

TRIBUTO NEGRAMARO

SABATO 28 LUGLIO – MOLO DELLE TARTARUGHE – ORE 21.30

THE MACHINE

TRIBUTO PINK FLOYD

SABATO 4 AGOSTO – MOLO DELLE TARTARUGHE – ORE 21.30

CURVE PERICOLOSE

COVERBAND AL FEMMINILE – DISCO ‘70-’80

DOMENICA 5 AGOSTO – VILLA SCARSELLA – ORE 21

NUOVI SOLIDI

TRIBUTO LUCIO BATTISTI

SABATO 11 AGOSTO – MOLO DELLE TARTARUGHE – ORE 21.30

ORONERO

TRIBUTO LIGABUE

SABATO 18 AGOSTO – MOLO DELLE TARTARUGHE – ORE 21.30

ANIMA

TRIBUTO POP DANCE

SABATO 25 AGOSTO – MOLO DELLE TARTARUGHE – ORE 21.30

LA COMBRICCOLA DEL BLASCO

TRIBUTO VASCO ROSSI

Per maggiori informazioni

– Ufficio Iat – via Genala – aperto tutti i giorni sino a fine settembre dalle ore 9 alle 19

– Sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it