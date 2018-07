Arma di Taggia, terzo appuntamento con il Liguria West Music Contest

Taggia. Terzo appuntamento con il Liguria West Music Contest organizzato dall’associazione We and Art in collaborazione con il Comune Di Taggia, il Lido Idelmery, RDA studio Sanremo.

“Siamo ormai a metà strada di questo percorso che ci porterà alla finale del 29 agosto dove scopriremo il vincitore di questa prima edizione. Ma intanto godiamoci un altra serata di grande musica in compagnia di tre artisti eccezionali, infatti stasera avremmo sul palco di Piazza Chierotti “Christian G” e Le “Unghie Nere”.

-Christian G alias Christian Gullone Sanremese classe 1983 è reduce dall’uscita del suo primo album “MA”, caratterizzato dal suo cantautorato profondo, ma…. anche irriverente!

L’album è stato realizzato grazie una efficace campagna di Musicraser che l’ha portato ad avere decine di sostenitori per la realizzazione di questa sua prima fatica e proporrà qualcune canzoni sul palco.

Non solo la musica lo contraddistingue, ma anche il suo impegno con il teatro e iniziative culturali che ne fanno un Artista a 360°.

- Le “Unghie Nere” invece sono un duo giovane formatosi da poco, nascono ufficialmente nel caldo autunno 2017, dopo l’incontro perfettamente armonizzato e quasi casuale del savonese Federico Moro (voce e armonica) e del sanremese Lorenzo Spinozzi (chitarra e voce), in un’orchestra spettacolo ligure. Fin da subito c’è una grande intesa artistica che li porta ad unirsi per formare questo interessante progetto musicale con richiami folk e blues.

Appuntamento alle 21.30 in piazza Chierotti ad Arma di Taggia con la grande musica del ponente ligure.