Arma di Taggia, la web star Alberto Pagnotta ospite al Lido Idelmery

Taggia. Lunedì 16 luglio alle 21.30, per “Aspettando il Corto in Spiaggia” grande appuntamento con il doppiaggio ai Lido Idelmery di Arma di Taggia, ospite Alberto Pagnotta con il suo “un po’ di voci Show”.

Alberto Pagnotta classe 1988 è diventato qualche anno fa una web star per la sue imitazioni dei Simpson. Ma la sua passione nasce da giovanissimo trascrive e reinterpreta i dialoghi dei film e dei cartoni animati, frequenta corsi di teatro e nel 2006 incontra i doppiatori Roberto Pedicini e Christian Iansante e dopo uno stage comincia ad avere piccoli ruoli come doppiatore, ma è nel 2012 la svolta quando carica su youtube un video in cui imita i personaggi dei Simpson e fa il boom, con milioni di visualizzazioni diventando una star tanto da contendersi con Massimo Lopez, nel 2013, la sostituzione dello storico doppiatore di Homer Simpson, Tonino Accolla scomparso in quell’anno.

Lunedì, Alberto approderà sulla sabbia dei Lido Idelmery, con solo uno schermo, con solo la sua voce unica vedremo prendere vita i personaggi dei cartoni animati a noi cari, ma soprattutto li vedremo interagire con il pubblico in sala per un grande spettacolo divertente e magico, adatto a grandi e piccini.

E allora l’appuntamento è per lunedì 16 luglio alle 21.30 presso lo stabilimento Lido Idelmery di Arma di Taggia, via lungomare 102/b, e come tutti gli eventi dello stabilimento. L’ingresso è libero. Info www.idelmery.it o sui canali social dello stabilimento.