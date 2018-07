Arma di Taggia, è iniziata ufficialmente l’avventura dell’Atletico Argentina

Taggia. Ieri alle 18 alla presenza del sindaco di Taggia, Mario Conio, e delle autorità è iniziata ufficialmente l’avventura dell’Atletico Argentina.

Il sindaco ha elogiato nel suo discorso la volontà di ripartire con una nuova avventura calcistica ad Arma di Taggia e ha sottolineato come un rinnovato settore giovanile di qualità possa offrire possibilità in più ai giovani del territorio. La neonata società armese ha offerto un rinfresco per i tifosi e i graditi ospiti intervenuti.